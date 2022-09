„Pro mě by byla úspěch hranice dvaceti procent. Pod dvacet procent to budu brát jako neúspěch, i osobní,“ řekl při příchodu do volebního štábu ANO lídr pražské kandidátky Patrik Nacher. „Snad se ANO podaří dostat z koaliční izolace,“ dodal.

Foto: Gabriel Kuchta

Zatím se ale podle něj výsledek voleb hodnotit nedá, v Praze je sečteno příliš málo hlasů. Volební účast je podle něj spíše standardní. „Není to ani neúspěch, ani jsme nějak zázračně nezaujali,“ řekl novinářům.

„V Praze jsem to vnímal jako referendum ke kauze Dozimetr,“ upozornil ještě.

Hlavní město by chtělo ANO podle něj řídit s tím subjektem, se kterým má „společné ukotvení“ a program. Není to ale údajně tak, že by hnutí chtělo nějakým způsobem nějakou třetí stranu obejít ve vyjednávání.

Prvním krokem, který by Nacher udělal v roli primátora, by bylo oslovení Pražské plynárenské, a. s. Pražané by tak podle něj měli speciální tarif.