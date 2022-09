K senátním volbám je zatím sečteno 37 % hlasů a podle předběžných výsledků by se do druhého kola mělo dostat přinejmenším 16 žen. Ve třech okrscích by mohlo druhé kolo mít obě ženské kandidátky.

Potenciálně může ze 27 zvolených být žen 13. V senátu touto volbou končí mandát šesti. Tento potenciál odráží letošní historicky nejvyšší podíl nominovaných žen na kandidátce do senátu ve výši 24.2 % (Forum50%)