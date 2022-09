Hřib: V Praze si věříme na více než dvanáct procent

Současný primátor Prahy a lídr kandidátky Pirátů Zdeněk Hřib předpokládá, že jeho strana získá ve volbách na pražský magistrát více než dvanáct procent hlasů. Řekl to Deníku N. Právě tolik hlasů straně připisovaly poslední předvolební průzkumy.

„Myslím, že jsme měli dobrou kampaň, ve které jsme se v konstruktivním duchu neuchýlili k žádným jako populistickým výkřikům,“ řekl ve volebním štábu Hřib.

Podle Hřiba předvolební kampaň významně poznamenalo celostátní dění. „Někteří se do voleb snažili dostat témata, o kterých vlastně ty komunální volby vůbec nejsou,“ dodal primátor Prahy. „Přijde mi trochu líto, protože potom ty komunální volby trpí tou nízkou účastí. Přitom tam se rozhoduje o důležitých věcech, to je třeba o rozvoji toho města na další desetiletí dopředu,“ doplnil Hřib.

Sám primátor přitom nechce spekulovat, jakou funkci v radě by zastával, pokud by se nestal primátorem. Doplnil nicméně, že by si strana ráda zachovala stávající gesce, zájem by ale měla také například o oblast majetku nebo životního prostředí.