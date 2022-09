„Hodně mě zajímají výsledky do Senátu, protože to bude důležité pro to, aby vláda mohla prosazovat dobře své záměry, aby tam byla tak silná jako dosud,“ řekla Deníku N senátorka za ODS Miroslava Němcová

Foto: Ludvík Hradilek. Deník N.

ODS obhajuje čtyři senátní křesla, páté pak společně s TOP. „Těchto pět míst bychom moc potřebovali obhájit. Třešničkou těchto senátních voleb pak pro mě je, aby velmi výrazně uspěl Miloš Vystrčil,“ dodala s tím, že by považovala za skvělé, kdyby vyhrál již v prvním kole.

Šlo by podle ní o zadostiučinění za ostrou kampaň, kterou proti němu v posledních dnech vede opoziční hnutí ANO. Situaci na Jihlavsku, kde Vystrčil kandiduje, jsme popsali zde.