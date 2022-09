Zemřela americká herečka Louise Fletcherová, kterou proslavila role zdravotní sestry Mildred Ratchedové ve snímku Miloše Formana Přelet nad kukaččím hnízdem z roku 1975. Za roli získala Oscara. Fletcherové bylo 88 let. (NYT)

Louise Fletcher, who won the best actress Oscar for her indelible performance as Nurse Ratched in "One Flew Over the Cuckoo's Nest," died Friday. She was 88. https://t.co/k4XhjapZkK pic.twitter.com/qTwJAqNhvm

