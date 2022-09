Švýcarský tenista Roger Federer dnes večer odehraje poslední zápas kariéry. Na Laver Cupu v Londýně nastoupí do čtyřhry, kde spolu s Rafaelem Nadalem vyzve dvojici Jack Sock, Francis Tiafoe. Zápas by měl začít okolo desáté hodiny.

I’ve done this thousands of times, but this one feels different. Thank you to everybody who’s coming tonight. pic.twitter.com/lmPWTNzjbn

