Praha vypsala zakázku na první část úprav parku na Vítkově

Pražský magistrát vypsal tendr s předpokládanou hodnotou 98,2 milionu korun bez DPH na první část plánovaných úprav vrchu Vítkov. Úpravy budou zahrnovat nový povrch a úpravy zeleně v okolí památníku, kde by mělo přibýt mimo jiné i bistro s veřejným WC.

Jedná se o první část úprav, které podle plánů města potrvají několik let.

ČTK to zjistila z věstníku veřejných zakázek.

Na vrchu mezi Karlínem a Žižkovem by po plánovaných úpravách měly vzniknout moderní bulvár a piazzetta u památníku. Nynější stav hlavní cesty je podle magistrátu havarijní a neodpovídá tomu, že Vítkov je zařazen mezi takzvané parky celoměstského významu.

Při první části prací přibude podle dřívějších informací u památníku v historické aleji dalších 29 stromů a květinové záhony, trávníky či popínavé dřeviny. Bude zprovozněna historická kašna, kterou doplní systém osvětlených vodních prvků, jako jsou vodní trysky, mlhoviště, gejzíry a vodní kaskády. V plánu je také výměna laviček a dalšího mobiliáře.

Jde o první z řady tendrů, které město chystá. Práce na první části úprav by měly trvat do roku 2024. Celá obnova má být podle dřívějších informací rozdělena do šesti částí a kromě úprav cest, zeleně či laviček by na vrchu měla vzniknout promenáda v ulici Pražačka, která vede na Ohradu.

Dominantou Vítkova je Národní památník s jezdeckou sochou Jana Žižky. Vznikl ve 30. letech 20. století. Měl připomínat zrození československého státu a hrdinství legionářů, ale sloužit i k zasedání parlamentu a k dalším akcím. Později se z památníku stalo mauzoleum komunistických předáků. Nyní je v něm muzeum českých a československých moderních dějin, které bylo otevřeno v roce 2009 a spadá pod Národní muzeum. (ČTK)