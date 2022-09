Nejstarší kandidát v komunálních volbách má 96 let. Je jím Milan Hejcman kandidující na Karlovarsku za KSČM. Nejmladší uchazeči o místa v zastupitelstvech mají 18 let, což je spodní limit pro kandidaturu.

Přibližně tři procenta z celkového počtu kandidátů v komunálních volbách mají méně než 25 let, mladších než 40 let je zhruba 28 procent. Nejméně 70 let má 5,5 procenta uchazečů. (Volby.cz)