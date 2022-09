WP: USA měsíce varují soukromými kanály Rusko před použitím jaderných zbraní

Spojené státy už několik měsíců soukromě varují ruské představitele před vážnými důsledky případného použití ruských jaderných zbraní. Napsal to deník The Washington Post (WP), podle nějž tyto vzkazy zdůrazňují to, co prezident Joe Biden a jeho poradci říkají veřejně.

Ruský prezident Vladimir Putin tento týden naznačil, že je Rusko připraveno anektovat území na východě a jihu Ukrajiny a začlenit je do Ruska. Prohlásil, že nežertuje, když říká, že k obraně celistvosti ruského území použije všechny prostředky, které má Rusko k dispozici, což se považuje za skrytou hrozbu použití jaderné zbraně.

Podle zdrojů WP Bidenova administrativa záměrně ponechává varování před důsledky jaderného útoku vágní, takže v Kremlu panují obavy, jak by mohl Washington reagovat. Jde o taktiku „strategické nejednoznačnosti“ známou v oblasti odrazování před jaderným útokem.

Do soukromé varovné komunikace s Ruskem bylo zapojeno ministerstvo zahraničí, ale zdroje WP neuvedly, kdo varování posílal ani jaký měly rozsah. Zda USA poslaly takové vzkazy i po Putinově středečním projevu se skrytou hrozbou, není jasné. Podle amerických zdrojů ale byly tyto vzkazy vysílány v minulých měsících pravidelně.

Místopředseda ruské bezpečnostní rady Dmitrij Medvěděv ve čtvrtek uvedl, že východní Ukrajina bude po „referendech přijata do Ruska a budou tam posílena bezpečnostní opatření“. K obraně tohoto anektovaného území může podle bývalého prezidenta Medvěděva Rusko využít nejenom nově mobilizované vojáky, ale také „jakékoli zbraně včetně strategických jaderných a těch využívajících nové principy,“ což je odkaz na hypersonické zbraně. „Rusko si zvolilo směr a není cesty zpět,“ uvedl Medvěděv.

Bidenova administrativa po Putinově projevu uvedla, že to není poprvé, co Rusko hrozí jadernými zbraněmi od února, kdy zahájilo válku proti Ukrajině. WP ale píše, že nedávná prohlášení ruského vedení jsou specifičtější než ta předchozí a jsou vyslovena v době potíží ruské armády na bojišti. Ta minulá byla podle deníku spíš varováním, která měla USA a jejich spojence upozornit, aby nezacházeli v pomoci Ukrajině příliš daleko.

Putinova nedávná slova však svědčí o tom, že Rusko o použití jaderného arzenálu na ukrajinském bojišti uvažuje, aby udrželo své zisky a přinutilo Kyjev a jeho podporovatele, aby se poddali, domnívá se výkonný ředitel washingtonské organizace Arms Control Association Daryl Kimball. „Všichni si musejí uvědomit, že toto je, pokud ne nejhorší, pak jedna z nejvážnějších situací, kdy po desetiletích hrozí použití jaderných zbraní. Důsledky byť i jen tak zvané ‚omezené jaderné války‘ by byly naprosto katastrofické,“ řekl Kimball.

Zástupce velitele ukrajinské vojenské rozvědky Vadym Skibickyj ve čtvrtek řekl, že je možné, že Rusko jaderné zbraně proti Ukrajině použije, „aby zastavilo (ukrajinskou) ofenzivu a zničilo“ Ukrajinu. „Je to hrozba i pro jiné země. Výbuch taktické jaderné zbraně dopadne nejen na Ukrajinu, ale i na oblast Černého moře,“ řekl Skibickyj.

Ukrajinci dávají najevo, že je ke kapitulaci nepřinutí ani ruský jaderný útok a bude mít právě opačný efekt. „Hrozit Ukrajincům jadernými zbraněmi? Putin ještě nepochopil, s kým má tu čest,“ řekl poradce šéfa ukrajinské prezidentské kanceláře Mychajlo Podoljak. (ČTK)