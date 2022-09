Ve věku 70 let zemřela britská spisovatelka Hilary Mantelová, informoval o tom její vydavatel. Mantelová byla dvakrát oceněná Man Bookerovou cenou za sérii románů Wolf Hall, která vyšla i v českém překladu.

Dame Hilary Mantel, author of the best-selling Wolf Hall trilogy, has died aged 70, her publisher says https://t.co/H8SNVLKPoF

— BBC Breaking News (@BBCBreaking) September 23, 2022