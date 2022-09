Češi začnou rozhodovat o novém složení radnic a obměně v Senátu

Voliči v Česku začnou dnes po poledni rozhodovat o novém složení obecních zastupitelstev. Ve třetině země svými hlasy zároveň ovlivní složení horní komory parlamentu.

Celkové výsledky senátních voleb by mohly být známy do sobotního večera, kompletní výsledky komunálních voleb pravděpodobně v neděli nad ránem.

V obou typech voleb mají letos voliči na výběr z nižšího počtu kandidátů než při předchozích volbách. O 27 rozdělovaných křesel v horní komoře se pokouší 178 kandidátů, což je o pokles o 55 adeptů. Na jedno volené křeslo tak připadá šest až sedm adeptů. Obecními zastupiteli by chtělo být 195 214 zájemců, o 21 000 méně než před čtyřmi lety. Na jedno místo na radnici připadají zhruba tři uchazeči.

Lidé budou moci volit dnes od 14:00 do 22:00 a v sobotu od 08:00 do 14:00. Do volební místnosti si musí vzít průkaz totožnosti, buď občanský průkaz, nebo cestovní pas.

V komunálních volbách mohou na hlasovacím lístku, kde jsou pohromadě kandidáti všech uskupení, křížky u jejich jmen sestavit své zastupitelstvo, primárně tím ale dávají hlas jejich stranám. Mohou také křížkem označit favorizovanou stranu, nebo ji zkombinovat s kandidáty jiných uskupení. Počet křížků ale nesmí být vyšší než počet volených členů zastupitelstva. Jinak by byl hlas neplatný.

Pokud by volič zakřížkoval méně kandidátů, platnost hlasu tím neutrpí. Neplatný by byl ale lístek v případě, že by nebyl zakřížkovaný žádný z kandidátů. Lístky si lidé mohou připravit doma, ve volební místnosti je za plentou vložit do šedé hlasovací obálky, a poté před volební komisí vhodit do volební urny.

V senátních volbách si lidé vyberou lístek se jménem preferovaného kandidáta, který vloží do žluté hlasovací obálky pro senátní volby, a poté do volební urny. Tento lístek nijak neupravují. Hlasovací obálky, které dostanou od volební komise, nesmí lidé v zájmu platnosti svých hlasů zaměnit. (ČTK)