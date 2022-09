Novinářka si odmítla vzít šátek, íránský prezident zrušil rozhovor

Zpravodajka stanice CNN Christiane Amanpourová odstoupila od rozhovoru s íránským prezidentem Ebrahímem Raisím, protože požadoval, aby měla při rozhovoru šátek na hlavě. Amanpourová to označila za „bezprecedentní a nečekanou podmínku“.

And so we walked away. The interview didn’t happen. As protests continue in Iran and people are being killed, it would have been an important moment to speak with President Raisi. 7/7 pic.twitter.com/kMFyQY99Zh

— Christiane Amanpour (@amanpour) September 22, 2022