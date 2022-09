Británie zvažuje přestěhování svého velvyslanectví v Izraeli, řekla Trussová

Británie zvažuje přestěhování svého velvyslanectví v Izraeli. Prohlásila to britská premiérka Liz Trussová po setkání se šéfem izraelské vlády Jairem Lapidem. V současnosti má Británie jako mnoho dalších zemí své velvyslanectví v Tel Avivu.

Úřad britského premiéra informoval, že při setkání na okraj Valného shromáždění OSN Trussová informovala Lapida o „přehodnocení stávajícího umístění britského velvyslanectví v Izraeli“. Lapid britské premiérce poděkoval za to, že zvažuje přesunutí zastupitelského úřadu do Jeruzaléma.

Trussová, která působila jako ministryně zahraničí, už dříve uvedla, že zváží přesun britského velvyslanectví do Jeruzaléma, pokud se stane premiérkou. To vzbudilo kritiku některých bývalých britských diplomatů. Proti dnešním informacím se silně vymezilo zastoupení palestinské samosprávy v Londýně. Podle něj by přesun velvyslanectví do Jeruzaléma zničil vztahy mezi Palestinci a Británií.

Většina zemí má velvyslanectví v Izraeli v Tel Avivu. V roce 2018 přesunuly do Jeruzaléma svou ambasádu Spojené státy. Velvyslanectví mají v tomto městě také Honduras či Guatemala. Některé další země, a to včetně České republiky, mají v Jeruzalémě jiná diplomatická pracoviště. (ČTK)