„Potlačení pražského jara udělalo z mé země okupovanou kolonii,“ řekl Lipavský v Radě bezpečnosti OSN

Ministr zahraničí Jan Lipavský v Radě bezpečnosti OSN přirovnal napadení Ukrajiny k srpnu 1968 v Československu. „Potlačení pražského jara udělalo z mé země okupovanou kolonii,“ řekl. Vyzval také ke zřízení mezinárodního tribunálu pro zločiny agrese spáchané Ruskem.

Ministr Lipavský na půdě OSN. Foto: ČTK, AP

Lipavský (Piráti) byl prvním Čechem, který od roku 1994 vystoupil na půdě Rady bezpečnosti.

Připomněl, že Česko přijalo přes 400 tisíc ukrajinských uprchlíků, což je nejvyšší počet v poměru na obyvatele.

„Tuto ohromnou vlnu nejzranitelnějšího obyvatelstva vyhnala do zahraničí koloniální, nevyprovokovaná a nezákonná válečná agrese Ruska vůči Ukrajině,“ doplnil.

Ruská agrese je proto podle něj pravděpodobně nejnebezpečnější výzvou pro světový mír za poslední desetiletí.

„Dnes je to Ukrajina, zítra to může být jiná země. V srpnu 1968 to bylo Československo, které napadla vojska vedená Moskvou,“ pokračoval s tím, že i z Československa se následně stala okupovaná kolonie.

Stálým členem Rady bezpečnosti je ovšem i Rusko, které na valné shromáždění OSN vyslalo ministra zahraničí Sergeje Lavrova. Ten je přitom jak na unijním, tak i na americkém sankčním seznamu.

Lipavský také upozornil na zprávy o přípravě Ruskem zinscenovaných referend v některých částech Ukrajiny.

„Rusko nemůže oklamat mezinárodní společenství a znovu ukrást území jiného státu,“ burcoval diplomaty včetně ruské delegace.

Je proto podle něj třeba „nadobro odmítnout agresivní koloniální politiku Ruska a jeho imperiální choutky“ tak, jak to učinila Ukrajina, která bojuje za multilaterální svět a za mír.

Připomněl také zvěrstva ruských jednotek v Mariupolu, Buči, Irpini, Izjumu a na dalších místech a zprávy o tzv. „filtračních táborech“, které Rusko provozuje na Ukrajině.

To vše je podle ministra nutné prošetřit, v čemž Česko jednoznačně podporuje Mezinárodní trestní soud, mimo jiné i vysláním veřejného žalobce a dobrovolnými příspěvky.

Na závěr vyzval ke zřízení zvláštního mezinárodního tribunálu, který bude stíhat zločin agrese spáchaný Ruskem. Členové Rady bezpečnosti podle něj nesou globální odpovědnost za mír a dodržování mezinárodního práva.

Prosím, jednejte,“ ukončil ministr apelem na ostatní své vystoupení.

Kromě Ruska jsou stálými členy RB OSN USA, Čína, Francie a Británie. Zvolenými nestálými členy jsou nyní kromě České republiky Albánie, Brazílie, Gabon, Ghana, Indie, Irsko, Keňa, Mexiko, Norsko a Spojené arabské emiráty