Rusové při bombardování Izjumu zničili několik poloveckých (či kumánských) soch z devátého až třináctého století. Ve své době byly považovány za posvátné. (The Art Newspaper)

The russian occupiers destroyed the monuments of the sacred art of the Polovtsians – the Polovtsian stone women (dating from the IX-XIII centuries), which are located on mount Kremenets near Izyum (now liberated)@ua_industrial_e pic.twitter.com/qRmFmLNPy3

— Ukrainian Art History (@ukr_arthistory) September 18, 2022