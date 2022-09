Slovinská policie zadržela přes 100 migrantů ve vlaku do Itálie

Více než sto amerických firem, mezi nimi i Amazon, Walmart či Pfizer, se zavázalo během tří let přijmout přes 20 tisíc uprchlíků z Afghánistánu a Ukrajiny. Snaží se tím pomoci začlenit do společnosti lidi, kteří kvůli válkám ve svých zemích uprchli do USA. (WSJ)