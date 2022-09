Počepice, nenápadná vesnice ležící na pomezí Středočeského a Jihočeského kraje, jsou jednou ze čtyř obcí v České republice, kde letos do komunálních voleb kandidují jen ženy. Jak nápad čistě ženské kandidátky vznikl? Proč žádný muž kandidovat nechtěl? A co na to všechno říkají obyvatelé a obyvatelky obce?