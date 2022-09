V Česku zemřel první pacient s opičími neštovicemi. Vyplývá to z dat, která země posílají do Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC). Do 20. září bylo v ČR zaznamenáno 66 případů opičích neštovic.

Mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob na dotaz ČTK informaci potvrdil. „Pacient zemřel na pneumonii, tedy zánět plic, a měl další choroby včetně HIV,“ řekl.

Opičí neštovice se v ČR šíří od konce května, většina případů dosud byla v Praze. Minulý týden se potvrdila i první nákaza dítěte v mateřské škole. Podle hygieniků souvisí zřejmě s dovolenou ve Španělsku. (iDnes/ČTK)