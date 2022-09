Speciální dohlížitel je skeptický vůči údajnému Trumpově odtajnění dokumentů

Soudce Raymond Dearie, který byl jmenovaný k přezkoumání dokumentů zabavených FBI v rezidenci Donalda Trumpa, zpochybnil tvrzení, že exprezident materiály ještě během své funkce odtajnil. Trumpův tým podle něj nepředložil žádné důkazy, které by tezi potvrzovaly.

Fotografie FBI dokumentů a tajných krycích složek nalezených v krabici uložené v sídle bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa na Floridě. Foto: Ministerstvo spravedlnosti USA, Reuters

Federální agenti našli při domovní prohlídce 8. srpna v Trumpově floridské rezidenci stovky materiálů, mezi kterými byly dokumenty označené jako důvěrné, tajné či přísně tajné. Jejich soukromé držení je zákonem zakázáno kvůli možnému ohrožení bezpečnosti USA a Trump byl během uplynulých 18 měsíců opakovaně vyzván, aby je vrátil zpět.

Poté, co mu je FBI zabavila, jeho právníci zažádali o ustanovení zvláštního dohlížitele, který by přezkoumal, co všechno agenti shromáždili.

Trumpův hlavní argument byl, že podle svých slov dokumenty zbavil klasifikace „tajné“, a proto je směl mít doma.

To se mu ale dosud nepodařilo jakkoli prokázat, a to ani při pondělním slyšení u federálního soudu v Brooklynu.

Více o tom, co vše měl Trump u sebe doma, píšeme zde.

Trumpovi advokáti v dopise soudci sdělili, že informace o údajném odtajnění materiálů zatím nechtějí zveřejnit, protože by je to mohlo donutit předčasně „odhalit obhajobu proti podstatě případného následného obvinění“.

Soudce Dearie, který dříve působil jako soudce soudu pro dohled nad zahraničním zpravodajstvím a do federálního soudu jej jmenoval prezident Ronald Reagan, tomu ale neuvěřil.

„Nepodceňujme skutečnost, že máme co do činění s přinejmenším potenciálně legitimně utajovanými informacemi. Vláda má velmi silnou povinnost, stejně jako my všichni, dohlížet na to, aby se tyto informace nedostaly do nesprávných rukou,“ řekl.

Zatímco Trump ve svém podání tvrdil, že ani jedna strana nepředložila důkaz, že dokumenty jsou tajné, Dearie řekl, že vláda předložila nezpochybnitelný důkaz, že dokumenty tajné jsou, protože nesou označení stupně utajení.

„Pokud jde o mě, tím to končí,“ reagoval Dearie na to, že Trumpovi právníci nepředložili důkazy o údajném odtajnění. „Nemůžete mít koláč a zároveň ho jíst,“ použil americké přísloví poté, co právník bývalého prezidenta odmítl sdělit informace o tom, co bylo odtajněno. (NBC)