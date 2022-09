Ano, videohry jsou také pro děti. Ale kdy by děti měly s hraním videoher začínat? Jakým způsobem by rodiče čas s videohrami měli korigovat? Pokud má dítě hrát videohry, nestačí měřit a omezovat čas strávený v digitálním světě. Rodič, potažmo učitel by se měli snažit podporovat smysluplnost hraní.