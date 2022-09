Kdyby se v srpnu konaly sněmovní volby, zvítězilo by hnutí ANO. Aktuální volební model agentury Median mu přisuzuje 29 procent hlasů. Stabilní podporu má podle volebního modelu i druhá ODS. Tu by, jak výzkum zjistil, volilo 16 procent lidí. Kdo posiluje, je hnutí SPD. To by v srpnu získalo 14 procent hlasů.