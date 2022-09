Americký prezident Joe Biden vyjádřil mírné pochybnosti, zda bude v dalším volebním období znovu kandidovat. „Jak říkám od začátku, mám to v úmyslu. Ale je to pevné rozhodnutí? To se ještě uvidí,“ řekl v rozhovoru pro stanici CBS.

Definitivní úmysl kandidovat v druhém období oznámí Joe Biden po listopadových kongresových volbách. Pokud by nekandidoval, je Kamala Harrisová (vpravo) pravděpodobnou kandidátkou na prezidentku USA. Foto: Erin Scott, Bílý dům, Flickr