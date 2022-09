Průzkum: Až polovina ukrajinských běženců v Polsku chce v zemi zůstat dlouhodobě

Až 48 procent ukrajinských uprchlíků v Polsku má v úmyslu zůstat v zemi ještě alespoň rok po skončení války. Ukazuje to čerstvý průzkum mezi uprchlíky. Minulý týden registrovaly polské úřady 1,4 milionu Ukrajinců, kteří v zemi požádali o dočasnou ochranu.

Sondáž, kterou provedla agentura EWL společně s Varšavskou univerzitou, ukazuje, že šest procent dotazovaných plánuje zůstat v Polsku nastálo, 15 procent několik let po skončení války a 27 procent nejméně rok po ukončení bojů. Dalších 22 procent deklarovalo záměr vrátit se co nejrychleji na Ukrajinu a 12 procent uvedlo, že plánuje odejít z Polska do jiné země.

Ukrajinští uprchlíci nacházejí v Polsku uplatnění nejčastěji v hotelových službách a pohostinství (29 procent), službách (18 procent), výrobě (14 procent), maloobchodu (11 procent), zemědělství (sedm procent) a logistice (sedm procent), uvádí studie. (ČTK)