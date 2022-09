V kapli svatého Jiří na hradě Windsor začal smuteční obřad za zesnulou britskou královnu Alžbětu II. Účastní se ho přibližně 800 hostů.

Her Majesty The Queen’s coffin makes its final journey down the Long Walk to Windsor Castle for the Committal Service at St George's Chapel. pic.twitter.com/vqczfMENlM

— The Royal Family (@RoyalFamily) September 19, 2022