Piráti chtějí změnit 18 zákonů, aby Praha měla více pravomocí

Piráti chtějí prosadit 18 legislativních úprav, které by posílily pravomoci pražské samosprávy. Novinářům to dnes řekli primátor Zdeněk Hřib a předseda pirátského poslaneckého klubu Jakub Michálek.

Návrhy se týkají například sdílených elektrických koloběžek, výstavby tramvajových tratí, památkové ochrany nebo ubytování přes platformy typu Airbnb.

Hřib uvedl, že největším problémem Prahy je podle něj právě nedostatek kompetencí, které by vedení města umožnily řešit problémy. Primátor dodal, že stát by měl městu finančně pomoci s velkými investicemi, jako je metro D, vnitřní okruh nebo plánovaná nová filharmonie na Vltavské.

Mezi návrhy, které Piráti prosazují, podle Michálka patří například změna zákona o provozu na pozemních komunikacích, která by posílila pravomoci samospráv při regulaci sdílených koloběžek či kol. Cílem je například to, aby města měla páky pro postihování provozovatelů, kteří nejsou schopni zajistit, že jejich sdílená vozítka neblokují chodníky a nepřekážejí chodcům.

Michálek dále zmínil podle něj zbytečně přísné hlukové limity pro stavbu tramvajových tratí, které brání rychlejšímu rozvoji sítě MHD. Obce by podle Pirátů měli mí větší možnost mluvit do dopravního značení nebo tvorby parkovacích míst. Problémem je podle Pirátů i památková ochrana, která brání vlastníkům domů inovovat. „Potřebujeme, aby lidé mohli zateplovat, měnit okna, modernizovat, to vše za předpokladu, že to nenaruší vnější charakter domu,“ řekl Michálek.

Ministerstvo pro místní rozvoj podle něj připravuje novelu, která by měla chránit sousedy proti hlučnému chování hostů ubytovaných přes platformy typu Airbnb a umožnit obcím tyto služby regulovat. Další úpravy navržené Piráty se týkají poplatků za odpad, zákona o veřejných zakázkách nebo možnosti Prahy koupit od státu přednostně památky, kterých se zbavuje.

Michálek dodal, že o souboru změn jedná s dalšími předsedy poslaneckých klubů ve Sněmovně. „V první řadě musí projít revizí zákon o provozu na pozemních komunikacích, aby Praha mohla řešit vhodné parkování a omezení rychlosti koloběžek. Tuto změnu chceme schválit do března 2023, bude-li shoda s opozicí,“ řekl. (ČTK)