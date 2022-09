Sestavením vlády ve Švédsku byl pověřen šéf Umírněných Kristersson

Předseda švédského parlamentu Andreas Norlén dnes pověřil sestavením vlády šéfa Umírněné koaliční strany Ulfa Kristerssona. Jeho strana je členem opozičního pravicového bloku, který zvítězil v nedávných parlamentních volbách, uvedla agentura Reuters.

„Bylo to poměrně jednoduché rozhodnutí, protože několik stran, které mají většinu mandátů v Riksdagu, doporučilo Kristerssona,“ uvedl Norlén podle serveru Svenska Dagbladet. Předseda parlamentu nestanovil termín, do kdy musí Kristersson kabinet složit. Podotkl, že nepředpokládá, že to bude trvat tak dlouho jako po volbách v roce 2018, kdy Švédsko na novou vládu čekalo 134 dní.

Podle v neděli zveřejněných definitivních výsledků voleb pravicový blok obsadí 176 křesel v 349členném švédském parlamentu, zatímco středolevá aliance bude mít 173 křesel.

Nejsilnější stranou ve vítězném pravicovém bloku jsou protiimigrační Švédští demokraté, které podpořilo 20,5 procenta voličů, ostatní strany s nimi ale odmítají ve vládě spolupracovat.

Kristersson se pravděpodobně pokusí vytvořit vládu s Křesťanskodemokratickou stranou a v parlamentu bude spoléhat na podporu Švédských demokratů a Liberálů. (ČTK)