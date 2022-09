V designerské soutěži na petřínskou lanovku zvítězilo studio Anna Marešová Designers, jehož návrh bude součástí dokumentace k vyhlášení veřejné zakázky. Tu plánuje Dopravní podnik vypsat do konce roku. Celý projekt by měl být hotový do dvou let.

Lanovka na Petřín, vítězný návrh. Vizualizace: Anna Marešová designers