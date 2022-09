Minimální teplota vytápění v prostorech škol mimo učebny by se podle novely vyhlášky mohla snížit. Například v tělocvičnách či na chodbách by mohla být nově 17 stupňů Celsia místo dosavadních 18 a ve sprchách 21 místo 24. V učebnách by měla zůstat na 20 stupních Celsia.