Jako jediný z královské rodiny v průvodu nemá princ Harry vojenskou uniformu, přestože v armádě dříve působil. Jeho vzhled se však liší proto, že se již dříve vzdal královských povinností i výsad. (BBC)

William, Prince of Wales, Catherine, Princess of Wales, Prince Harry, Duke of Sussex, Meghan, Duchess of Sussex, Prince George and Princess Charlotte at Queen Elizabeth's funeral 📷 @philnoble1 https://t.co/YfhCHHIiOi pic.twitter.com/OHN1wkiX2D

— Reuters UK (@ReutersUK) September 19, 2022