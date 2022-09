Průvod centrem Londýna vedou příslušníci kanadské jízdní policie, které následují čtyři zástupci NHS (britského zdravotnictví). Mezi nimi je i May Parsonsová, která v roce 2020 podala první dávku vakcíny proti covidu-19. (BBC)

Funeral procession makes its way down the Mall led by Mounties of the Royal Canadian Mounted Police, who are followed by representatives from the National Health Service https://t.co/Tm24SvHRts pic.twitter.com/I0NFNUMUaT

— BBC Breaking News (@BBCBreaking) September 19, 2022