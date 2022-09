Na pohřeb královny Alžběty II. přiletěla do Londýna i ukrajinská první dáma Olena Zelenská; prezident země Volodymyr Zelenskyj od února Ukrajinu neopouští. Královně včera vzdala hold a setkala se s vévodkyní Kate, chotí prince Williama.

⚡️ Ukraine's First Lady visits Westminster Hall, where Queen lying in state.

Prior to Elizabeth II's funeral on Sept. 19, First Lady Olena Zelenska paid her respects to the Queen and met with Princess of Wales Kate Middleton in Buckingham Palace. pic.twitter.com/LlisA8IT8e

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) September 18, 2022