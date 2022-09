Britská premiérka Liz Trussová přednesla na bohoslužbě z Evangelia podle Jana: „Ať se vaše srdce neznepokojuje: věříte v Boha, věřte také ve mne.“ Před ní promluvila generální tajemnice Commonwealthu, baronka Patricia Scotlandová. (BBC)

British Prime Minister Liz Truss read from the Gospel of John during the funeral of Queen Elizabeth II. Truss met the Queen two days before the monarch’s death to formally take up the role, in what would be Elizabeth II’s final act of official service https://t.co/Lu8pa6GMtk pic.twitter.com/NPDhyvjUNp

