Londýnský Green Park za Buckinghamským palácem se stal po smrti královny Alžběty II. poutním místem, kam v posledních dnech zamířily desetitisíce lidí s květinami, dárky i vzkazy pro zesnulou.

V ohrazeném areálu, kam zájemce navádějí od blízkých stanic metra policisté, lze potkat rodiny s dětmi, dvojice na procházce i se psy, turisty či seniory na kolečkových křeslech. Ti všichni přinášejí další kytice, ale také si prohlížejí hory vadnoucích květinových darů, dětské obrázky i dojemné dopisy a fotografují se. Navzdory tlačenici se k sobě všichni chovají ohleduplně, což se týká i četných hlídek, které odcházející pomocí megafonů navigují k východům z parku.

Ti, kdo panovnici obdivovali a ctili, možnost položit květiny na její památku hojně využívají. Pietní areál v Green Parku má rozlohu zhruba tří hektarů a rychle se plní. Lidé pokládají květiny do rovnoběžných záhonů, aby nechali prostor pro pěší. Květinami jsou obklopeny i všechny místní vzrostlé platany, na menších keřích se ve větru třepotají obrázky, balónky, britské vlajky, ale třeba i ručně uháčkované girlandy nebo plyšové hračky. Zvláště oblíbený je medvídek Paddington, s nímž si dokonce královna letos zahrála v krátkém skeči. Portréty královny se střídají s dětskými kresbami, kde se často objevují i psi corgi, které Alžběta II. chovala celý život.

„Doufám, že si to v nebi pěkně užíváte,“ píše v jednom ze vzkazů šestiletý Edmund, který královnu nakreslil s andělskými křídly a přidal i jejího psa. „Vaše Veličenstvo, vždycky jste pro mě byla obrovským vzorem a díky vám jsem hrdá na to, že jsem Britka,“ napsala v kondolenci Kate Cooperová, jejíž syn doplnil doušku „jako královna jste byla skvělá“.

„Celá naše rodina vás milovala a obdivovala za to, jak jste se nezištně obětovala… odpočívejte v pokoji i se svým milovaným Philipem,“ stojí v dopise, který na místě nechala Rose Richardová. Slova díků za desítky let na trůně, za službu vlasti a za laskavost se ve vzkazech často opakují, místo ale má i suchý britský humor. „Nezapomeňte si na cestu do nebe vzít sendvič s marmeládou,“ stojí na jednom z přání, které odkazuje právě na pointu skeče s medvídkem Paddingtonem, v němž si medvěd vytáhl sendvič ze své oblíbené skrýše pod kloboukem a královna z kabelky.

Pietní prostranství za Buckinghamským palácem lze poměrně snadno najít i po čichu, vůně tisíců uvadajících růží, frézií i slunečnic je totiž patrná už zdálky. Místo přitahuje také davy zvědavců, kteří si neobvyklou podívanou natáčejí a fotografují selfie, a nabízí i obchodní příležitosti. Pouliční prodejci květin nebo předmětů se symboly monarchie lemují všechny cesty. (ČTK)