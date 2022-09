Místo ministerstva průmyslu řeší zastropování cen energií tým kolem premiérova poradce Zdeňka Zajíčka. Podle Zajíčka, který dal Deníku N rozhovor, to ale neznamená, že by úřadu Jozefa Síkely „lezl do zelí“.

Foto: Gabriel Kuchta, Deník N