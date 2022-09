Podle šéfa hnutí ANO Andreje Babiše byly obsahem Fialova projevu sebechvála a známé věci. ČTK napsal, že nepochopil, v čem byl projev mimořádný.

„Čekal jsem, že se premiér omluví lidem, že jeho vláda zaspala a nezastropovala ceny energií už před několika měsíci. Že se omluví opozici, že se nám se svými ministry vysmívali, když jsme je o to půl roku žádali a vyzývali je k tomu,“ uvedl. „Velká slova o masivní kampani, kterou svět neviděl, a povinný apel na občany, který měl zaznít už dávno,“ zhodnotil projev.

Podle Babiše není pravda, že by nárůst cen energií šokoval Evropu až na konci srpna. „Většina členských zemí (EU) to naopak věděla dávno a byla na to připravena. Jen současná vláda neudělala nic, spoléhala na společné evropské řešení,“ dodal.

Národní postup „ušila“ vláda teprve před pár dny, když pochopila, že si bude muset poradit sama, uvedl Babiš. „Podle toho to také dopadlo. Pomoc pro domácnosti je nedostatečná, pro firmy chaotická a netransparentní,“ míní předseda hnutí ANO.