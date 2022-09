Británie ve 21 hodin našeho času uctila zesnulou královnu Alžbětu II. minutou ticha. (BBC)

The UK observes a national minute's silence in honour of the late Queen Elizabeth IIhttps://t.co/NwDBTrtgiC pic.twitter.com/y7rwze4gaZ

— BBC News (UK) (@BBCNews) September 18, 2022