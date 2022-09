Podle předsedy hnutí SPD Tomia Okamury byl Fialův mimořádný projev hloupý a zbytečný. Šlo podle něj o falešnou předvolební reklamu a výsměch občanům. Koaliční politici naopak premiéra chválí.

Fiala v projevu vyzval k rozumnému hospodaření s plynem a elektřinou a ubezpečil občany, že v zimě bude energií dost.

„Nekompetentní Fialova vláda zastropovala cenu elektřiny čtyřikrát výše, než mají na Slovensku, u plynu násobně výše, než kdybychom měli přímý kontrakt s producentem, který vláda na rozdíl od našich okolních zemí z ideologických důvodů odmítá,“ uvedl Okamura.

Situace kolem energií je pro mnoho občanů a firem nadále likvidační a neúnosná, doplnil Okamura. Kritizoval i vyjádření premiéra, že se lidé nemají ostýchat a hledat, jaké ze sociálních opatření v rámci „Deštníku proti drahotě“ by jim mohlo pomoci. „Ještě se v projevu chlubí tím, že zvýší množství občanů závislých na sociálních dávkách. Byl to hloupý a zbytečný projev a vláda by měla podat demisi,“ dodal šéf SPD.

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) na Twitteru uvedl, že projev byl naprosto přesný. „Současné problémy jsou přímým důsledkem Putinovy ekonomické války proti Západu a manipulace s cenami energií. Vláda nespí a zajistila dostatek plynu a elektřiny na zimu. Stropujeme ceny,“ napsal. Připomněl i hledání cest k větší energetické nezávislosti.

Jako věcný a odpovídající situaci označil projev ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Zdůraznil, že vláda pomáhá domácnostem, veřejným službám, živnostníkům i firmám. „Pokud jakákoliv domácnost bude potřebovat další pomoc, pak je zde připraven sociální systém pomoci MPSV, ostych není na místě,“ doplnil.

Odborářský předák a prezidentský kandidát Josef Středula zdůraznil, že stanovením maximálních cen energií nemá vláda hotovo. „Česku hrozí propad střední třídy do chudoby, ceny potravin i zboží dále neúnosně rostou a reálná hodnota mezd i platů klesá. Je potřeba okamžitě zvednout minimální mzdu, valorizovat sociální dávky a připravit kurzarbeit,“ uvedl. (ČTK)