Rusko přišlo o tzv. 3. armádní sbor

V rámci iniciativy #kulturunezastavis nejdřív čeští divadelníci hráli lidem během covidu. Teď vyrazili do ukrajinských uprchlických táborů, vlaků s uprchlíky i do dětských domovů přímo na Ukrajinu. A co dalšího se dělo a bude dít v kultuře, odhalí nový kulturní newsletter.