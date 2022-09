Ve věku 95 let zemřel americký herec Henry Silva, známý především svými rolemi zločinců a drsňáků. Zahrál si například ve filmu Mandžuský kandidát z roku 1962. (AP).

Henry Silva, a prolific character actor best known for playing villains and tough guys in "The Manchurian Candidate," "Ocean's Eleven" and other films, has died at age 95. https://t.co/5FzHTw4kPL

— The Associated Press (@AP) September 17, 2022