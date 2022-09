Volby do Poslanecké sněmovny by suverénně vyhrálo hnutí ANO s 30 procenty, na druhém místě by se umístila SPD Tomia Okamury (14,3 procent), která by těsně porazila třetí ODS s 14,2 procenty. (CNN Prima News)

Vyplývá to z exkluzivního volebního modelu STEM pro CNN Prima NEWS, který vznikl na počátku září, kdy se konala velká protivládní demonstrace.

V žebříčku by následovali Piráti se ziskem 9,4 procenta hlasů a do Sněmovny by se ještě těsně s pěti procenty dostaly TOP 09 a STAN. Naopak lidovcům (4,5 %) ani ČSSD (4 %) by potencionální zisk hlasů ke vstupu do dolní komory Parlamentu nestačil.