Americký prezident Joe Biden přijel do Londýna před pondělním pohřbem královny Alžběty II. Biden je jedním z 500 hlav států a představitelů, kteří do Londýna přijeli. Podobně velké setkání se zde nekonalo již několik desetiletí. (BBC)

Mr Biden is among some 500 heads of state and foreign dignitaries coming to London for a gathering of world leaders not seen for decades.https://t.co/Iek7Jnhuho

