Supertajfun v Japonsku

Supertajfun Nanmadol se v neděli přiblížil k nejjižnějšímu japonskému ostrovu Kjúšú. Japonská meteorologická agentura varovala před vichřicí a extrémně vysokými vlnami. (Reuters)

Na jihu ostrova Kjúšú by v neděli mohlo napršet 500 mm srážek a vítr by mohl v nárazech dosahovat rychlosti až 250 km za hodinu. V centrální oblasti Tokai by mohlo napršet až 300 mm srážek, předpovídá agentura.

Silný vítr způsobil škody, včetně stržení autobusové zastávky v prefektuře Mijazaki na jihu ostrova Kjúšú.

Meteorologové také varovali, že některým domům, zejména na jihu Kjúšú, hrozí zřícení, a vyzvali obyvatele, aby hledali útočiště v pevných budovách.