Britské úřady pozastavily v Londýně přístup do fronty, v níž lidé čekají, aby se poklonili rakvi se zemřelou britskou královnou Alžbětou II. Fronta je příliš dlouhá. Vstup do ní bude pozastavený nejméně na šest hodin. (BBC)

🔴Queen’s funeral latest: Queue entry paused for ‘at least six hours’ as mourners fill Southwark Park https://t.co/iCooK9xgUx

— Evening Standard (@EveningStandard) September 16, 2022