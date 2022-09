Vládní koalice SPOLU nejspíš nepředstaví vlastního prezidentského kandidáta. Tvrdí to Právo s odkazem na několik koaličních politiků. „Nejspíš se stane to, že řekneme voličům, aby svůj hlas dali demokratickým kandidátům, a to bude všechno,“ řekl zdroj. (Novinky)