Stavbu horkovodního potrubí z Dukovan do Brna by mohlo urychlit její zařazení do liniového zákona

Zamýšlenou stavbu čtyřicetikilometrového horkovodního potrubí z jaderné elektrárny v Dukovanech do Brna by mohlo urychlit její zařazení do takzvaného liniového zákona. Návrhem změny zákona se příští týden bude zabývat vláda.

V Brně na setkání s občany o tom informovali premiér Petr Fiala a primátorka Brna Markéta Vaňková (oba ODS). Liniový zákon urychluje klíčové stavby dopravní, energetické a elektronické infrastruktury, usnadňuje například vyvlastňování.

„Řeší se změna liniového zákona. Zařadit tuto stavbu do předmětné přílohy liniového zákona znamená, že se celý ten proces výrazně zkrátí, protože nebudou muset být vedena tak složitá jednání zejména s vlastníky nemovitostí, budeme moci postupovat rychleji,“ prohlásila primátorka. Podle ní zařazení stavby do liniového zákona výrazně zjednoduší přípravné práce, které jsou před samotnou výstavbou.

Desítky let starý záměr oživila situace na trhu s plynem i obavy o jeho dostupnost. Městská společnost Teplárny Brno a energetická společnost ČEZ uzavřely memorandum o spolupráci na přípravě horkovodu 20. června. Horkovod by mohl být v provozu do deseti let.

Fiala řekl, že horkovod pro Brno je důležitá stavba jak z hlediska zbavení se závislosti na Rusku, tak i pro to, že jde o ekologický zdroj, který zajistí teplo pro Brno. (ČTK)