Do USA byl z Řecka v utajení převezen Rus Alexandr Vinnik. Hrozí mu 55 let vězení za to, že přes kryptosměnárnu BTC-e „vypral“ miliardy dolarů. Advokát Vinnika tvrdí, že ho USA chtějí vyměnit za některého ze svých občanů vězněných v Rusku. (bfm.ru)