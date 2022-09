Lodě s 972 zachráněnými migranty čekají na povolení zakotvit v Itálii

Ve Středozemním moři čekají na povolení zakotvit v Itálii tři lodě neziskových organizací, které vezou skoro tisícovku zachráněných migrantů. Plavidla potřebují souhlas italských úřadů, aby mohla pasažéry vysadit na pevninu, čekají na něj ale už přes deset dní.

Informovala o tom dnes agentura APA.

Dalších 379 migrantů v noci na dnešek dovezla do kalábrijského přístavu Crotone loď italské pobřežní stráže.

Na moři aktuálně čeká loď Sea-Watch 3 německé neziskové organizace, která veze 428 migrantů, dále loď Sea-Eye 4, která má na palubě 129 lidí, a loď Humanity 1 se 415 migranty. „Jedná se o muže, ženy a děti, které zachránily naše lodě, protože evropské úřady nezasáhly,“ uvedly organizace v prohlášení.

„Po čtvrté záchranné operaci nyní na palubě Humanity 1 vezeme 415 přeživších, kteří nutně potřebují bezpečný přístav. Více než polovině je méně než 18 let, máme tady i 113 nezletilých bez doprovodu. Někteří jsou zranění,“ napsala na Twitteru německá organizace SOS Humanity International.

Italská pobřežní stráž informovala, že v noci na dnešek dopravila do Kalábrie 379 lidí, které zachránila její loď Diciotti ve středu. Podle ní jde převážně o migranty z Egypta a Sýrie. Ve středu večer přistála v sicilském přístavu Pozzallo další loď s 51 migranty.

Počet migrantů, kteří míří do Itálie, se od loňského roku výrazně zvýšil. Letos do Itálie po moři dorazilo 65 578 migrantů, ve stejném období loni to bylo 42 057 a v roce 2020 21 042. Migrace je nyní žhavým tématem i v předvolební kampani. Italové volí nový parlament 25. září a šanci na vítězství má blok pravicových stran, které slibují proti migraci tvrdě zakročit. (ČTK)