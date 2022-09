Když Farma Čapí hnízdo v roce 2018 žádala o dotaci, skončila při hodnocení projektů vhodných k podpoře na šestém místě z dvaceti. Farma se stala posledním projektem, který úřad v dané dotační výzvě podpořil.

Soudce se nyní úřednice ptá na to, zda měl úřad k dispozici i posudky, které by popisovaly minimální přínos projektu pro region. Úřednice říká, že si to nepamatuje.