Generální tajemník OSN si s telefonoval s Putinem o vývozu hnojiv z Ruska

Generální tajemník OSN António Guterres dnes po telefonátu s ruským prezidentem Vladimirem Putinem označil za zásadní odstranit překážky pro vývoz hnojiv z Ruska. Informovala o tom agentura Reuters.

Guterres podle ní dodal, že OSN uvažuje o zahrnutí čpavku do obilné dohody, kterou díky zprostředkování této světové organizace uzavřely Moskva a Kyjev koncem července. Putin podle agentury TASS v telefonátu zdůraznil, že obilí by se na základě této dohody mělo dostávat především do zemí, kde jsou problémy s nedostatkem potravin.

„Export ruských potravin a hnojiv funguje, ale v menším objemu, než je žádoucí a nutné,“ citovala Guterrese agentura AFP. „Vedou se diskuze o možnosti, že by Rusko vyváželo čpavek přes Černé moře,“ uvedl šéf OSN.

K výrobě čpavku, který je klíčovou složkou dusíkatých hnojiv, je zapotřebí zemního plynu. Kvůli prudkému zvýšení cen plynu mnozí evropští producenti hnojiv výrobu čpavku zastavili. Se začátkem ruské invaze na Ukrajinu na konci února bylo navíc uzavřeno potrubí, kterým proudil čpavek z ruského Povolží do ukrajinského přístavu Oděsa.

„Situace s hnojivy ve světě je dramatická,“ řekl Guterres a zopakoval, že má obavy z potravinové krize ve světě v nadcházejícím roce.

Rusko v poslední době kritizuje dohodu z července o obnovení vývozu zemědělské produkce ze zablokovaných ukrajinských přístavů. Podle něj totiž ujednání dostatečně neřeší export ruských potravin a hnojiv. Minulý týden Moskva varovala, že by dohodu v listopadu nemusela prodloužit. Putin ujednání označil za podvod na chudé země, protože většina obilí vyváženého z Ukrajiny podle něj končí v zemích Evropské unie. Podle údajů OSN ale od obnovení vývozu v srpnu zamířila do členských zemí EU méně než polovina vypravených lodí.

„Obě strany zdůraznily důležitost odpovědět v první řadě na potřeby zemí Afriky, Blízkého východu a Latinské Ameriky, které mají problémy s dostatkem potravin,“ uvedl Kreml k dnešnímu Putinovu telefonátu s Guterresem.

OSN podle dřívější zprávy agentury Reuters mimo jiné navrhuje, aby čpavek vlastněný ruskou společnost Uralchem dotekl potrubím k rusko-ukrajinské hranici, kde by ho nakoupila firma Trammo, obchodník s komoditami sídlící ve Spojených státech. (ČTK)