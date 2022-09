Pražský magistrát příští rok splatí pětimiliardový dluhopis Evropské investiční bance (EIB) a sníží své zadlužení z 12 na šest miliard korun. Kromě dluhopisu město umoří ještě další úvěry. Na zaplacení dluhu město dlouhodobě spoří.

Město loni splatilo druhý ze dvou dluhopisů EIB. Vedení města zahájilo přípravu rozpočtu na rok 2023, který budou ale dodělávat a schvalovat radní a zastupitelé, kteří vzejdou z komunálních voleb konaných 23. a 24. září.

„Letos jsme dosáhli nejnižšího zadlužení za posledních 20 let a v příštím roce to bude další významné snížení. Pět miliard už máme připravených a příštího roku budou moci být splaceny,“ řekl řekl náměstek primátora Pavel Vyhnánek (Praha Sobě). Dluhopis by měla Praha splatit přibližně na konci jara.

Po splacení dluhopisu EIB a dalších dluhů zbude městu splatit ještě šest miliard, které tvoří úvěry u EIB. Dluh zahrnuje peníze půjčené v minulosti na likvidaci škod po ničivé povodni v roce 2002 nebo na rozvoj metra. „Veškeré zadlužení bylo na investice. Hlavní město nikdy nefinancovalo svůj provoz skrze úvěry, což je velice dobře,“ řekl Vyhnánek.

Nízké zadlužení na konci příštího roku umožní městu vzít si úvěr na velké stavby jako je například stavba metra D. Na ni již má u EIB předjednán a schválen úvěr 23 miliard korun. (ČTK)